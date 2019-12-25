В петербургском порту выборочно проверили более пяти тонн рыбы

Специалисты проверили партию минтая, горбуши, кеты, трески, гольца, камбалы, кижуча и компандорского кальмара.

В понедельник, 28 сентября, в Петербург на атомном контейнеровозе "Севморпуть" прибыли 5,3 тонн дальневосточной рыбы. Специалисты управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль.

Чтобы не задерживать товар, сотрудники управления выборочно проверили минтай, горбушу, кету, треску, гольца, камбалу, кижучу и компандорского кальмара при помощи риск-ориентированного подхода.

Рыба прошла контроль успешно.

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