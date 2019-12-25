В Петербурге прооперировали мальчика, которого мать хотела убить с помощью уксусной кислоты

До операции ребенок был введен в искусственную кому.

В Санкт‑Петербурге медики прооперировали 12‑летнего мальчика, пострадавшего в результате преступных действий матери. Женщина попыталась отравить его уксусной кислотой и утопить в озера, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Операцию провели 15 октября. Сейчас ребёнок находится в отделении реанимации, его состояние врачи оценивают как стабильное. До хирургического вмешательства мальчика пришлось ввести в искусственную кому.

По версии следствия, что петербурженка сначала вылила сыну в горло 70‑процентную уксусную кислоту и плеснула ею в лицо, а затем попыталась утопить его в озере. Ребенок, у которого есть особенности здоровья, смог выбраться на берег и обратиться за помощью к прохожим, которые вызвали скорую.

Ранее суд отправил петербурженку в СИЗО по делу о покушении на убийство 12-летнего сына.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)