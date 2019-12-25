Петербурженку отправили в СИЗО по делу о покушении на убийство 12-летнего сына

В Петербурге мать обвинили в попытке утопить сына после того, как она облила его уксусом.

В Петербурге суд арестовал Валентину Григорьеву, обвиняемую в покушении на убийство 12-летнего сына. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, инцидент произошел 8 октября возле Дудергофского озера. Находясь рядом с ребенком, женщина, как полагает следствие, насильно влила ему в рот уксус, после чего облила лицо мальчика этой жидкостью и попыталась утопить его.

Затем Григорьева ушла с места происшествия. Ребенок смог самостоятельно выбраться из воды.

В объединенной пресс-службе судов сообщили, что обвиняемая частично признала вину и не возражала против избранной меры пресечения.

Женщина останется в следственном изоляторе до 8 декабря.

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Фото: Piter.TV