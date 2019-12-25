В Петербурге уничтожили 100 кг европейских продуктов

Товары не проходили надлежащую сертификацию и не имели разрешительных документов.

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что в Северной столице уничтожили европейские продукты. Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ.

Как оказалось, продукты изъяли из двух петербургских розничных магазинов в ходе мероприятий таможенного контроля. Среди запрещенных товаров сыры, масло, колбасы и рыба из Европы. В итоге сотрудники ведомства собрали "запрещенных" товаров на 105 килограмм.

Сотрудники Россельхознадзора уничтожили товар.

Ранее мы сообщали о том, что комитет по природопользованию обязали выпустить почти семь тысяч рыб.

Фото:пресс-служба СЗТУ