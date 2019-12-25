Комитет по природопользованию обязали выпустить почти семь тысяч рыб

С иском в суд обратилось Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что арбитражный суд Северной столицы бязал городской комитет по природопользованию выпустить в Ладожское озеро около семи тысяч рыб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Истцом в деле выступило Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Таким образом ведомство намерено добиться возмещения ущерба биологическим ресурсам региона.

Согласно документам, ущерб был нанесен озеру Долгое. В комитете отметили, что восстановительными природоохранными мероприятиями должен заниматься подрядчик, который курировал работы на этом участке.

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