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Комитет по природопользованию обязали выпустить почти семь тысяч рыб
Сегодня, 14:37
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Комитет по природопользованию обязали выпустить почти семь тысяч рыб

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С иском в суд обратилось Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что арбитражный суд Северной столицы бязал городской комитет по природопользованию выпустить в Ладожское озеро около семи тысяч рыб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Истцом в деле выступило Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству. Таким образом ведомство намерено добиться возмещения ущерба биологическим ресурсам региона.

Согласно документам, ущерб был нанесен озеру Долгое. В комитете отметили, что восстановительными природоохранными мероприятиями должен заниматься подрядчик, который курировал работы на этом участке. 

Ранее мы сообщали о том, что проектировщик показал, как могут преобразиться набережные рек Охты и Оккервиль.

Фото:pixabay

Теги: комитет по природопользованию, озеро долгое, охрана природы, рыба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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