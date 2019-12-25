В Петербурге покажут архивные фотографии Шварца и его знаменитого кота Котана

В Петербурге отметят 130-летие Евгения Шварца выставкой его личных вещей.

В Петербурге с 21 по 25 октября пройдет выставка "Евгений Шварц и его котики", приуроченная к 130-летию со дня рождения драматурга. Экспозицию подготовил Государственный литературный музей "XX век". Она разместится в событийно-выставочном пространстве в Ледовом дворце.

Центральной темой выставки станет любовь Шварца к кошкам и его знаменитый питомец по кличке Котан. Современники драматурга оставили немало воспоминаний об этом животном. По словам организаторов, Шварц использовал повадки своего любимца при создании кошачьих персонажей. Такие герои появились, в частности, в произведениях "Дракон" и "Два клена".

Посетители увидят архивные фотографии писателя с Котаном, а также около 30 предметов из музейных фондов. Среди экспонатов — чернильница и другие вещи с письменного стола Шварца, карманные часы, рукописи, записная книжка и письма.

Дополнением к экспозиции станут мультфильм о Шварце и его коте, а также анимационные ролики, созданные студентами Института кино и телевидения по мотивам произведений драматурга.

В день открытия, 21 октября, также состоится пешеходная экскурсия "Город глазами сказочника". Маршрут пройдет по центральной части Петербурга от улицы Рубинштейна до канала Грибоедова. Участникам расскажут о жизни Шварца и его становлении как писателя и драматурга.

Фото: предоставлено организаторами