Петербургский суд приговорил брачного афериста к 8 годам строгого режима

Аферист обманул женщин на 36,5 млн рублей за 10 лет знакомств в Петербурге.

В Петербурге суд приговорил 44-летнего Дмитрия Ф. к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за мошенничество в отношении женщин. По данным объединенной пресс-службы судов города, общий ущерб от его действий составил 36 564 886 рублей.

Следствие установило, что с марта 2013 года по февраль 2023 года мужчина знакомился с женщинами через приложения для знакомств. Помимо Петербурга, он действовал в Москве, Воронеже, Самаре, Владимире и других городах. Втираясь в доверие к потерпевшим, аферист нередко обещал на них жениться, после чего получал от них деньги и автомобили. В одном из эпизодов он намеревался официально зарегистрировать брак с одной из женщин.

По двум эпизодам суд освободил мужчину от наказания в связи с истечением сроков давности. При этом гражданские иски потерпевших были удовлетворены в полном объеме, а общая сумма требований превысила 30 млн рублей.

Государственное обвинение просило назначить подсудимому 12 лет лишения свободы. Защита просила учесть 17 явок с повинной. В последнем слове мужчина признал вину, поблагодарил суд и адвоката, а также извинился перед потерпевшими за причиненную боль и подорванное доверие. Он пообещал работать, чтобы вернуть долги.

При назначении наказания суд учел признательные показания Дмитрия Ф. и наличие у него предыдущей судимости.

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Фото: Piter.tv