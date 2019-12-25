В петербургском парламенте предложили вести вакцинацию от коронавируса в салонах красоты

В парламенте считают, что нужно увеличить число прививочных пунктов, но больницы и поликлиники перегружены.

В среду, 9 декабря, депутат Законодательного собрания Оксана Дмитриева выступила с заявлением, призвала коллег и правительство принять ряд мер по борьбе с коронавирусом.

Дмитриева предлагает увеличить число прививочных пунктов, но больницы и поликлиники перегружены. Парламентарий предлагает открыть пункты вакцинации в учреждениях, где есть медсанчасти, в частных клиниках, а также в салонах красоты с медицинскими лицензиями и соответствующим медицинским персоналом. Город может выделить на эти цели около двух миллиардов рублей.

Ранее мы писали, что назван возможный срок вакцинации петербургских учителей от коронавируса.

Фото: Piter.TV