Назван возможный срок вакцинации петербургских учителей от коронавируса

Необходимо делать две прививки с перерывом в 21 день.

В петербургском комитете по образованию рассказали, как будет проходить вакцинация городских педагогов и работников образовательной системы. Подробности о поэтапной процедуре сообщила пресс-служба комитета.

Первыми получить вакцину смогут работники из зоны риска, вынужденно контактирующие с большим количеством людей – учителя, работающие с 5-11 классами, педагогические работники системы профобразования, а также руководящие работники образовательных учреждений. Отмечается, что вакцину необходимо вводить дважды с перерывом в три недели. Первые прививки учителям сделают уже перед новогодними праздниками, учитывая время поступления вакцины в Петербург, а вторые прививки – уже после каникул. Вакцинация будет полностью добровольной.

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Фото: Piter.TV