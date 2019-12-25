В петербургском онкоцентре установили новое оборудование

Онкоцентр заключил контракт на поставку ещё одного томографа, а также систем дистанционной лучевой терапии, аппаратов для контактной лучевой терапии и анализатора дозного поля.

В субботу, 7 августа, в петербургском онкологическом центре в Песочном установили новое оборудование. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.

Так, медицинский центр закупил целый комплекс высокотехнологичного лечебно-диагностического оборудования. Теперь в отделении лучевой диагностики установлены мультиспиральный компьютерный томограф и цифровой маммограф со стереотаксической пункционной приставкой.

Сообщается, что онкоцентр заключил контракт на поставку ещё одного томографа, а также систем дистанционной лучевой терапии, аппаратов для контактной лучевой терапии и анализатора дозного поля.

Как рассказали в Смольном, Модернизация оборудования, применяемые передовые технологии дистанционного, контактного облучения и радионуклидной терапии, наличие современных методов визуализации, включая позитронно-эмиссионную томографию, позволили Петербургскому онкоцентру встать в один ряд с ведущими российскими центрами лучевой терапии.

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