В петербургском океанариуме у белоперых рифовых акул родился детеныш

Детеныша длиной 50 сантиметров сразу же отсадили, чтобы другие обитатели аквариума не причинили ему вреда.

В Санкт-Петербургском океанариуме в конце августа в главном аквариуме впервые появился на свет детёныш белопёрой рифовой акулы. Об этом сообщили представители океанариума.

Детеныша длиной 50 сантиметров сразу же отсадили, чтобы другие обитатели аквариума не причинили ему вреда. Ест малыш очень хорошо, что совсем неудивительно, так как у детенышей акул отлично развиты опорно-двигательный аппарат, пищеварительная система и органы чувств.

Белопёрые рифовые акулы живут на небольших глубинах в тропических морях. Их размер редко превышает 1,6 метра в длину. Этот вид акул есть ракообразных, осьминогов, рыб.

Ранее в Сети опубликовали видео смертельной битвы двух огромных акул-людоедов.

Фото: ВК/ Санкт-Петербургский Океанариум