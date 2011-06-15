В петербургском метрополитене рассказали, когда на станциях появились современные указатели

В пресс-службе петербургского метрополитена рассказали о том, что современная система указателей на станциях появилась только в 2008-м году. Первой стала станция "Волковская".
Тогда специалисты заменили старые знаки на более современные, унифицировали их, добавили пиктограммы и цветовое выделение. Кроме того, их адаптировали под иностранцев и продублировали информацию на английском языке.
Кроме того, на всех станциях есть карта города с указанием текущего местоположения ("Вы здесь"), а вход метро легко найти по световому указателю.
отметили в метрополитене.
Накануне Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге могут открыть шесть новых станций метро к 2024 году.
Фото: Piter.TV
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