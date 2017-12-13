В петербургском метрополитене объяснили сбой в работе автоматов для "Подорожников"

Электронные проездные "Подорожник" снова работают в петербургском метро. Представители "Организатора перевозок" объяснили утренний сбой.

Чиновники от транспорта прокомментировали массовый сбой в работе системы "Подорожник". Ранее мы писали, что в петербургском метро из-за сбоя нельзя было пользоваться "Подорожником". Автоматы для электронных проездных "не видели" мини-карточки, наблюдались также проблемы с зачислением денег и прохождением через турникеты. Однако, как стало известно Piter.TV, к 11 утра система "Подорожника" была полностью перезагружена. После этого специалисты не регистрировали каких-либо проблем.

Представители ГКУ "Организатор перевозок" пояснили, что еще на прошлой неделе имел место сбой на линии связи между серверами "Петербургского метрополитена" и "Подорожника". Его починил, но в понедельник, 19 февраля, снова полезли "баги".

"Мы переждали пиковое время и провели отключение. Сейчас все транзакции регистрируются нормально", – цитирует чиновников "Петербургский дневник".