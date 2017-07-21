В метро Петербурга рассказали, почему на станциях разное освещение

Светильники начали постепенно менять на светодиодные.

Сотрудники петербургского метрополитена продолжают отвечать на вопросы пассажиров. На этот раз горожане поинтересовались, почему на каждой станции разное освещение. Об этом сообщает пресс-служба подземки на канале "Яндекс-Дзен".

Оказалось, что при работе с освещением на станциях и в тоннелях специалисты учитывают два параметра. Один из них — соответствие всем ГОСТам и стандартам искусственного освещения. Другой — персональный учет архитектурного строения каждой станции.

В настоящий момент в метро Петербурга проводятся работы по замене светильников на светодиодные. За год было обновлено освещение наклонных ходов на станциях "Невский проспект", "Звездная", "Черная речка" и "Озерки". Новые светильники появились на "Сенной площади" и "Площади Восстания". На "Горьковской" обновили освещение среднего зала, а на "Ленинском проспекте" — архитектурное освещение переходов. Новые светильники теперь украшают торец станции "Пионерская" и нижнюю гребенку "Пролетарской".

В пресс-службе петербургского метрополитена заявили, что после установки светодиодных светильников вестибюли станций "Московская-1" и "Площадь Восстания-2" заиграли новыми красками. Теперь они ярко освещены и более комфортны для пассажиров. При этом никак не пострадал первоначальный облик, созданный при проектировании.

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Фото: Piter.TV