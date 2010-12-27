В метро Петербурга рассказали, зачем нужна нумерация на ступенях эскалатора

Оказалось, что это нужно для удобства поиска неисправностей.

Сотрудники петербургского метрополитена снова отвечают на вопросы любознательных пассажиров. На этот раз горожанам рассказали, зачем нужна нумерация на ступенях эскалатора.

Оказалось, что цифры на ступенях и торшерах эскалатора нужны для удобства поиска неисправностей. Например, если при работе с подъемниками слышен посторонний шум в лестничном полотне, то нумерация поможет оператору или машинисту без труда найти его на площадке обслуживания. Если посторонние звуки возникают при движении наклонной части машины, то по номеру ближайшего торшера можно установить источник шума.

Мало кто знает, что ступени пронумерованы дважды. С обратной стороны каждая деталь имеет свой заводской номер.

Ранее в метро Петербурга рассказали, почему первая дверь первого вагона иногда остается закрытой.

Фото: pikabu.ru