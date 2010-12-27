В метро Петербурга рассказали, почему первая дверь первого вагона иногда остается закрытой

Это связано с особенностями эксплуатации восьмивагонных поездов.

Сотрудники петербургского метрополитена рассказали, почему на некоторых станциях первая дверь первого вагона иногда остается закрытой. Такая ситуация наблюдается на Кировско-Выборгской линии.

Как уточнили в ГУП "Петербургский метрополитен", это связано с особенностями эксплуатации восьмивагонных поездов и с местами размещения технических помещений (например, блок-пост дежурного по станции).

До прошлого года в первую дверь первого вагона не могли выйти и войти на "Василеостровской". С 11 апреля 2018 года, когда служебное помещение перенесли в другое место, все станционные двери стали открыты для пассажиров. Аналогичная ситуация была и на "Приморской". Ограничения сняли после открытия "Новокрестовской" и "Беговой".

Ранее в метро Петербурга рассказали о появлении юбилейных жетонов.

Фото: Piter.TV