Движение поездов от "Удельной" до "Петроградской" остановлено

Причина сбоя на синей ветке метро — поломка одного из вагонов.

Приостановлена работа участка метрополитена между станциями "Удельная" и "Петроградская". Причина остановки поездов на синей ветке — поломка одного из вагонов, сообщается на официальном ресурсе подземки.

Между станциями "Парнас" и "Удельная" движение осуществляется с большими перерывами. Кроме того, станции "Удельная", "Проспект Просвещения", "Парнас" и "Озерки" тоже временно закрыты для входа пассажиров. Поезда остаются неподвижными в туннелях.

ГКУ "Организатор перевозок" советует пользоваться альтернативными видами транспорта:

"Удельная": автобусы № 85, 86, 208; трамваи № 9, 20, 21,

"Проспект Просвещения": трамвай № 21, 58,

"Площадь Мужества": автобусы № 80, 123.

Специалисты аварийных служб приступили к оперативному устранению неисправности вагона и восстановлению нормального режима движения.

UPD: В 8:50 движение поездов восстановлено и вводится в график. Неисправный состав убран с линии. Станция "Парнас" работает в обычном режиме.

Фото: Piter.TV