В метро Петербурга рассказали о появлении юбилейных жетонов

Метрополитен выпустил первые юбилейные монетки к своему 50-летию.

Представители петербургского метрополитена рассказали об истории появления юбилейных жетонов. К слову, первые юбилейные монетки были выпущены только в ноябре 2005 года, когда метро исполнилось 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Отмечается, что этот набор состоял из восьми монет, дизайн которых посвятили первым станциям: "Автово", "Кировскому заводу", "Нарвской", "Балтийской", "Технологическому институту", "Пушкинской", "Владимирской" и "Площади Восстания". Общий тираж составил 80 тысяч экземпляров, то есть по 10 тысяч жетонов каждого дизайна.

С тех пор метрополитен продолжает традицию по выпуску юбилейных жетонов и поддерживает ее каждый год. Новые серии посвящаются важным датам, например, 70-летию "Метростроя", 200-летию Петербургского государственного университета путей сообщения, истории подвижного состава или открытию станций "Беговая" и "Новокрестовская".

Интересно, что первые жетоны появились в метро Петербурга в 1958 году. Инициатива установить в подземке турникеты и ввести оплату жетонами принадлежала самим горожанам.

Ранее мы писали, что петербургский метрополитен раскрыл значение знака "Остановка первого вагона".

Фото: Piter.TV, пресс-служба петербургского метро