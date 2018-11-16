Петербургский метрополитен раскрыл значение знака "Остановка первого вагона"

Петербуржцам раскрыла тайны символов, предназначенных для сотрудников подземки.

Специалисты из петербургского метрополитена объяснили пассажирам из Петербурга, для чего на платформах установлены знаки "Остановка первого вагона". Представители пресс-службы в Telegram-канале отметили, что такая табличка есть на каждой станции и данные объекты выполняют сразу несколько функций.

Благодаря табличкам, машинисты могут ориентироваться, где именно необходимо останавливать состав. Цифры обозначают номер пути, по которому движется поезд. Также эксперты указывают направление уклона и данные о времени, за которое поезд может добраться от конечной остановки до текущей платформы метро.

Фото: Piter.tv