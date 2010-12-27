В метро Петербурга рассказали о первом миллионном рекорде

Он был побит в 1969 году.

Представители петербургского метрополитена рассказали, когда подземка впервые перевезла за сутки миллион людей. Эта информация появилась на канале "Яндекс. Дзен".

Оказалось, что первый миллионный рекорд был побит в 1969 году. В то время в городе работали 24 станции, а 25 декабря этого же года открылась 25-я, юбилейная "Московская".

В 1981 году первый рекорд был побит, когда суточный пассажиропоток превысил два миллиона человек. Сегодня петербургская подземка ежедневно перевозит более двух миллионов человек.

Ранее мы писали, что на пяти станциях петербургского метро установят "умные" видеокамеры.

Фото: пресс-служба петербургского метрополитена