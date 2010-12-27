На пяти станциях петербургского метро установят "умные" видеокамеры

Работы планируется выполнить до ноября 2019 года. Метрополитен выделил на данный проект 309 миллионов рублей.

Петербургский метрополитен установят на пяти станциях систему интеллектуального видеонаблюдения для автоматического обнаружения оставленных предметов. Подземка вложит в данный проект более 309 миллионов рублей. Информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Подрядчиком выступила компания "Аспект Северо-Запад", которая снизила первоначальную стоимость на 10,5%. Работы планируется выполнить до ноября 2019 года.

Система интеллектуального видеонаблюдения уже работает на станциях метро "Озерки", "Сенная площадь", "Улица Дыбенко" и "Гражданский проспект".

Конкурс на реконструкцию станции "Парк Победы" объявлен в четвертый раз.

Фото: Piter.TV​​​​​​​