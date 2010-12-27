На пяти станциях петербургского метро установят "умные" видеокамеры

Петербургский метрополитен установят на пяти станциях систему интеллектуального видеонаблюдения для автоматического обнаружения оставленных предметов. Подземка вложит в данный проект более 309 миллионов рублей. Информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Подрядчиком выступила компания "Аспект Северо-Запад", которая снизила первоначальную стоимость на 10,5%. Работы планируется выполнить до ноября 2019 года.
Система интеллектуального видеонаблюдения уже работает на станциях метро "Озерки", "Сенная площадь", "Улица Дыбенко" и "Гражданский проспект".
Конкурс на реконструкцию станции "Парк Победы" объявлен в четвертый раз.
Фото: Piter.TV
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