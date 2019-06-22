Конкурс на реконструкцию станции "Парк Победы" объявлен в четвертый раз

В этот раз стоимость контракта составила 153 млн рублей.

Петербургский метрополитен снова объявил конкурс на реконструкцию станции "Парк Победы", сообщается на сайте госзакупок. Это уже четвертая попытка найти желающих отремонтировать станцию.

Подрядчик должен будет разработать проект переоборудования напольных покрытий, кассовых зон, пикета полиции и заменить эскалаторы. Стоимость контракта составляет 153 млн рублей. Документация должна быть готова до июня 2022 года.

Напомним, первая попытка найти подрядчика была предпринята в марте 2018 года. Тогда на выполнение работ было предложено 146 млн рублей. Конкурс был отменен "несоответствия требованиям, установленным документацией об электронном аукционе".

В следующие разы конкурсы объявляли в апреле и мае 2019 года. Стоимость контракта каждый раз повышалась. Однако, все попытки были прекращены на стадии подачи заявок.

Ранее мы рассказывали, что в сети появилось видео со строящейся станции "Проспект Славы".

Фото: Piter.TV