Проект реконструкции станции "Парк Победы" обойдется в 150 миллионов рублей

Во время второго этапа, который запланирован на 2021-2022 года, планируется сама реконструкция станции метрополитена.

В Петербурге отремонтируют станцию метро "Парк Победы". На реализацию первого этапа - проектирование документации - планируется отвести полтора года и выделить из бюджета 150 934 463 рубля. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

В рамках проектной документации [заказчику необходимо] предусмотреть архитектурную доминанту — художественно-декоративное мозаичное панно над наклонным ходом. КГИОП

Во время второго этапа, который запланирован на 2021-2022 года, планируется сама реконструкция станции метрополитена. "Парк Победы" находится между станциями "Московская" и "Электросила".

Ранее в петербургском метро рассказали о станции, которой посвятили песню.

Фото: Piter.TV