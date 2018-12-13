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Проект реконструкции станции "Парк Победы" обойдется в 150 миллионов рублей
Сегодня, 16:46
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nastya960

Проект реконструкции станции "Парк Победы" обойдется в 150 миллионов рублей

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Во время второго этапа, который запланирован на 2021-2022 года, планируется сама реконструкция станции метрополитена.

В Петербурге отремонтируют станцию метро "Парк Победы". На реализацию первого этапа - проектирование документации - планируется отвести полтора года и выделить из бюджета 150 934 463 рубля. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

В рамках проектной документации [заказчику необходимо] предусмотреть архитектурную доминанту — художественно-декоративное мозаичное панно над наклонным ходом.

КГИОП

Во время второго этапа, который запланирован на 2021-2022 года, планируется сама реконструкция станции метрополитена. "Парк Победы" находится между станциями "Московская" и "Электросила".

Ранее в петербургском метро рассказали о станции, которой посвятили песню.
Фото: Piter.TV

Теги: кгиоп, метро, парк победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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