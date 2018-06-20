Рок-группа "Телевизор" посвятила одну из своих композиций станции метро "Звездная".

В среду, 17 апреля, в петербургском метро рассказали о станции, которой посвятили песню. Об этом информирует пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Рок-группа "Телевизор" посвятила одну из своих композиций станции метро "Звездная".

В моем вагоне нет никого,

Электричка моя – поздняя.

Кому-то – Парк Победы, кому-то – Купчино,

Моя станция – Звездная.

Звездная... свучит в песне

Станция метро "Звездная" открыта 25 декабря 1972 года в составе участка "Московская". Выход со станции расположен на перекрёстке улиц Звёздной и Ленсовета. Названа согласно топонимике окружающих улиц: в проекте носила название "Имени Ленсовета", но в итоге было выбрано название "Звёздная".

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Фото:ГУП "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"/вк