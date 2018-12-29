В петербургском метро появится долгожданная кольцевая ветка

Строительство первого участка должны завершить до 2030 года.

Главгосэкспертиза выдала разрешение на строительство кольцевой линии метро в Петербурге после проверки обоснований инвестиций на строительство участка, сообщили 24 января в пресс-службе ведомства.

Уже сейчас известны названия станций, которые появятся на новой ветке. Первыми в очереди на строительство "Большой проспект-2", "Василеостровская-2", "Петроградская-2", "Кантемировская" и "Лесная-2". Строительство данного участка обойдется городскому бюджету в 78,6 млрд рублей.

Из схемы развития петербургского метрополитена следует, что первая часть кольцевой ветки появится к 2028-2030 году. Всего круговая ветка будет состоять из 20 станций. Из них 14 станут пересадочными.

Напомним, ранее Полтавченко заявлял, что кольцевая ветка обойдется городскому бюджету в 300 млрд рублей.

Видео,фото: Piter.tv