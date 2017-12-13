В петербургском метро может появиться кольцевая линия

Полтавченко впервые сказал, сколько будет стоить новая линия и сколько времени на это необходимо.

В Санкт-Петербурге продолжают работу по проектировке кольцевой линии петербургского метрополитена. За текущий год планируется завершить часть проекта, а именно, участок перегона от станции "Большой проспект" до "Лесной".

Губернатор Георгий Полтавченко заявил, что на данный момент идет работа и над вторым участком – от "Лесной" до "Ладожской". По его оценке, построить кольцевую линию в подземке можно за 10 лет. Цена вопроса более 300 млрд рублей.

По словам главы города, метро находится в приоритете транспортной инфраструктуры. В связи с этим, подземку хотят развивать при любых условиях.

Напомним, в скором будущем в Петербурге заработает "Новокрестовская" и "Беговая". Также в Адмиралтейском районе идет стройка станции "Театральная".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, "Горьковскую" закрывали на вход и выход.