Станция метро "Горьковская" закрыта на вход и выход

На платформе кто-то забыл свои вещи.

Утром 22 февраля ограничили доступ для пассажиров на станцию петербургского метрополитена "Горьковская", сообщают очевидцы.

По информации пресс-службы подземки, станцию синей ветки закрыли из-за обнаруженного бесхозного предмета в 11:40.

Также известно, что поезда следуют без остановки. Люди дожидаются открытия на улице и на соседних станциях. Подробности случившегося уточняются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что жители "Девяткино" столпились у метро, которое закрыли из-за бесхозного предмета. Метрополитен активно борется с забывчивыми петербуржцами. Службы метро регулярно напоминают о правилах пользования транспортом. Подземка создала серию комиксов, которые можно посмотреть тут.