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В петербургском метро появился "Подорожник" в честь 75-летия Победы
Сегодня, 16:23
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nadezhda_sib

В петербургском метро появился "Подорожник" в честь 75-летия Победы

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Его количество ограничено.

В метрополитене Петербурга появился "Подорожник" с новым дизайном. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Новый дизайн проездного приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его продажа уже началась на всех станциях метрополитена. Горожан предупредили о том, что тираж

Кроме того, в таком же стиле будет выпущен брелок. 

Горожан предупредили о том, что тираж ограничен. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге пассажиров без масок не пускают в метро

Фото: Piter.TV 

Теги: 75-летие победы, метро, подорожник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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