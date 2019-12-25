В петербургском метро появился "Подорожник" в честь 75-летия Победы

Его количество ограничено.

В метрополитене Петербурга появился "Подорожник" с новым дизайном. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Новый дизайн проездного приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его продажа уже началась на всех станциях метрополитена. Горожан предупредили о том, что тираж

Кроме того, в таком же стиле будет выпущен брелок.

Горожан предупредили о том, что тираж ограничен.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге пассажиров без масок не пускают в метро.

Фото: Piter.TV