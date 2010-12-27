В петербургском метро посчитали, сколько времени занимает спуск на "Адмиралтейскую"

Поездка по эскалаторам занимает у пассажиров 4 минуты.

В среду, 16 октября, сотрудники метрополитена подсчитали, сколько времени занимает спуск на станцию "дмиралстейсткая". Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

По подсчетам специалистов, поездка по эскалаторам занимает у пассажиров 4 минуты. Отметим, что при исследовании не учитывались переходы.

Напоним, что в Северной столице "Адмиралтейская" – самая глубокая станция городского метрополитена.

Ранее мы сообщали о том, что на станциях Фрунзенского радиуса Wi-Fi появится весной 2020 года.

Фото:Piter.TV