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В петербургском метро посчитали, сколько времени занимает спуск на "Адмиралтейскую"
Сегодня, 16:56
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IRINA_CHALKINA

В петербургском метро посчитали, сколько времени занимает спуск на "Адмиралтейскую"

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Поездка по эскалаторам занимает у пассажиров 4 минуты.

В среду, 16 октября, сотрудники метрополитена подсчитали, сколько времени занимает спуск на станцию "дмиралстейсткая". Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

По подсчетам специалистов, поездка по эскалаторам занимает у пассажиров 4 минуты. Отметим, что при исследовании не учитывались переходы. 

Напоним, что в Северной столице "Адмиралтейская" – самая глубокая станция городского метрополитена. 

Ранее мы сообщали о том, что на станциях Фрунзенского радиуса Wi-Fi появится весной 2020 года.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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