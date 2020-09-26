В петербургском метро показали транспортировку "трофейного" вагона

Вагон станет частью экспозиции исторического подвижного состава городского метрополитена.

Представители "Петербургского метрополитена" поделились видео, на котором была показана перегонка немецкого "трофейного" вагона. Кадры разместили в группе метро в социальной сети "ВКонтакте". Событие произошло в ночь с 12 на 13 сентября.

"Трофейный" вагон типа В перегнали к месту новой стоянки – из электродепо "Автово" в "Южное", где вагон станет частью экспозиции исторического подвижного состава городского метрополитена.

Транспортировка с помощью двух электровозов заняла пять часов.

Ранее мы сообщали о том, что пешеходный тоннель у станции метро "Горьковская" должны отремонтировать до конца года. Специалисты проведут целый комплекс работ, включая гидроизоляцию косоуров лестничных сходов.

Видео: ВКонтакте / Петербургское метро