На "Маяковской" карманник вытащил у китайца кошелек с 10 тысячами рублей

В этот день вор был задержан.

В среду в полицию Петербурга обратился турист из Китая. Он рассказал правоохранителям о том, что около пяти часов вечера в вагоне поезда метро на станции "Маяковская" у него украли кошелек, в котором было десять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В этот же день полицейские задержали 26-летнего мужчину, который признал свою вину в совершении данного преступления. Кошелек он отдал, в его отношении возбудили уголовное дело по статье "Кража". Карманнику избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Ранее на Piter.TV: С банковской карты китайской студентки СПбГЭУ мошенники из Индии похитили 92 тысячи рублей.

Фото: Piter.TV