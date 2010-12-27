С банковской карты китайской студентки СПбГЭУ мошенники из Индии похитили 92 тысячи рублей

Деньги были сняты еще 20 февраля в крикетном клубе в городе Мумбай (Индия).

Студентка из Китая, которая учится на первом курсе петербургского экономического университета, осталась без денег из-за мошенников из Индии. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Девушка обратилась в полицию Фрунзенского района 5 марта. Двадцатичетырехлетняя гражданка КНР рассказала, что 4 марта она была в общежитии на Воронежской улице. В какой-то момент она заметила, что с ее карты китайского банка пропали 9 328 юаней (около 92 000 рублей).

Полицейские выяснили, что деньги были сняты еще 20 февраля в крикетном клубе в городе Мумбай (Индия). С полпервого ночи до четырех утра по карте было произведено 14 операций. Студентка не понимает, как это произошло, так как банковская карта находится при ней.

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Фото: Piter.TV