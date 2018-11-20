Карманник украл у пожилой француженки около "Галереи" кошелек с деньгами

В кошельке была банковская карта, 7000 рублей и 7 евро.

В центре Санкт-Петербурга злоумышленники обокрали пожилую туристку из Франции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области.

По предварительной информации, 72-летняя жительница Биаррица 29 января вечером прогуливалась по городу, за спиной у нее был рюкзак. Около 19:20 женщина обнаружила, что в ее рюкзаке нет кошелька стоимостью 125 евро, а также банковской карты, 7000 рублей и 7 евро. В этот момент она находилась у дома №16 по Лиговскому проспекту. Общий ущерб составил около 17 тысяч рублей.

После заявления сотрудниками уголовного розыска удалось задержать 47-летнего жителя Хабаровска, ранее судимого. Подозреваемый доставлен в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV