В петербургском метро неизвестный порезал пассажира прямо в вагоне 

Во вторник, 9 апреля, в петербургском метро неизвестный прорезал пассажира. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Инцидеет произошёл в вагоне на станции "Проспект Большевиков". Что стало причиной разногласия между пассажирами неизвестно.
В вагоне на станции метро пр. Большевиков и ул. Дыбенко. Кто то кого то порезал, по рассказам других очевидцев - был мужчина
сказано в сообщении
На кадрах видео, что в вагоне остались многочисленные следы крови на стенах и на полу.
На станции работают полицейские. О состоянии пострадавшего пока нет информации.
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Фото: дтп и чп Петербург/вк
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