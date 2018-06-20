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В петербургском метро неизвестный порезал пассажира прямо в вагоне 
Сегодня, 22:08
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IRINA_CHALKINA

В петербургском метро неизвестный порезал пассажира прямо в вагоне 

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Что стало причиной разногласия между пассажирами неизвестно.

Во вторник, 9 апреля, в петербургском метро неизвестный прорезал пассажира. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидеет произошёл в вагоне на станции "Проспект Большевиков". Что стало причиной разногласия между пассажирами неизвестно. 

В вагоне на станции метро пр. Большевиков и ул. Дыбенко. Кто то кого то порезал, по рассказам других очевидцев - был мужчина

сказано в сообщении

На кадрах видео, что в вагоне остались многочисленные следы крови на стенах и на полу.

На станции работают полицейские. О состоянии пострадавшего пока нет информации. 

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге посетителей кинотеатра в ТРК "Европолис" искусали клопы 

Фото: дтп и чп Петербург/вк

Теги: криминальные происшествия, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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