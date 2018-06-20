У одного из пострадавших из-за укусов началась аллергия.

В Петербурге посетителей кинотеатра в ТРК "Европолис" искусали клопы. Об этом редакции Piter.TV рассказали пострадавшие.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 8 апреля, в кинотеатре "Мираж Синема", во время показа фильма в 7-м зале. По словам двух пострадавших весь сеанс "было ощущение, что по нам кто-то ползает". После показа молодые люди обнаружили у себя на теле многочисленные укусы и не сразу поняли, что произошло.

Я прямо во время сеанса понял, что меня кусают. У меня очень сильно болели эти укусы, а позже они превратились в волдыри желтого цвета. Сначала мы с девушкой подумали, что меня покусал комар или мошка какая-то, но буквально спустя 15 минут меня снова укусили. Когда мы вывернули толстовку, то увидели клопа рассказывает пострадавший

В итоге на теле молодого человека "красуются" 17 укусов. В данный момент петербуржец практически устранил аллергическую реакцию медикаментозно.

Второй пострадавшей удалось отделаться всего тремя укусами и легким шоком от "встречи" с паразитом.

Отметим, что достоверно не доказано, что клопы способны переносить заболевания. Тем не менее, не исключается возможность передачи ими таких заболеваний, которые вызывают оспу, гепатит B, туберкулёз, брюшной тиф и сибирскую язву.

По словам экспертов, эти насекомые могут "путешествовать" на одежде в жилища людей, где уже образовывают целые семейства. Они могут жить и откладывать яйца в любой электронной технике, в картинах, книгах, коробках, коврах, матрацах и прочей бытовой утвари.

Ране мы сообщали о том, что Сезон активности петербургских клещей перенесён на более позднее время

Фото:Piter.TV