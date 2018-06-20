Сезон активности петербургских клещей перенесён на более позднее время

Люди, которые обратились к медикам за помощью, привели клещей из других стран и городов.

Роспотребнадзор по Петербургу перенес сезон активности клещей на более позднее время, так как все люди, которые обратились к медикам за помощью, привели насекомых из других стран и городов (Непала, Швейцарии, Кубы, Крыма и Краснодарского края). Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Акарицидные обработки в Петербурге и Ленинградской области не проводились в связи с погодными условиями не проводились. С 11 марта ведется еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами.

В этом году планируется провести акарицидные обработки на площади более 350 тыс. га. На сайтах территориальных органов Роспотребнадзора размещены памятки для населения и адреса лабораторий.

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