В петербургском метро искали "заминированные" вагоны

Обошлось без эвакуации и закрытия станций.

Накануне, 8 августа, на почту в петербургский метрополитен поступило сообщение о минировании девяти вагонов на разных ветках. Сообщение поступило в 19 часов.

Сотрудники осмотрели 75 станций: обошлось без эвакуации и закрытия. Ничего подозрительного не обнаружили. Уточняется, что было задействовано 58 сотрудников метрополитена и 140 сотрудников транспортной безопасности подземки. Через полтора часа работы были закончены.

Ранее мы писали, что стоматологии на Дрезденской улице пришлось прервать работу из-за сообщения о взрыве.

Фото: Piter.TV