В петербургском метро искали "заминированные" вагоны

Накануне, 8 августа, на почту в петербургский метрополитен поступило сообщение о минировании девяти вагонов на разных ветках. Сообщение поступило в 19 часов.
Сотрудники осмотрели 75 станций: обошлось без эвакуации и закрытия. Ничего подозрительного не обнаружили. Уточняется, что было задействовано 58 сотрудников метрополитена и 140 сотрудников транспортной безопасности подземки. Через полтора часа работы были закончены.
Ранее мы писали, что стоматологии на Дрезденской улице пришлось прервать работу из-за сообщения о взрыве.
Фото: Piter.TV
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