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В петербургском метро искали "заминированные" вагоны
Сегодня, 14:57
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smirenny

В петербургском метро искали "заминированные" вагоны

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Обошлось без эвакуации и закрытия станций.

Накануне, 8 августа, на почту в петербургский метрополитен поступило сообщение о минировании девяти вагонов на разных ветках. Сообщение поступило в 19 часов.

Сотрудники осмотрели 75 станций: обошлось без эвакуации и закрытия. Ничего подозрительного не обнаружили. Уточняется, что  было задействовано 58 сотрудников метрополитена и 140 сотрудников транспортной безопасности подземки. Через полтора часа работы были закончены. 

Ранее мы писали, что стоматологии на Дрезденской улице пришлось прервать работу из-за сообщения о взрыве.

Фото: Piter.TV

Теги: заминированные вагоны, минирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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