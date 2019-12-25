В петербургском метро движение по красной ветке восстановлено

На данный момент интервал движения восстанавливается.

В субботу, 2 октября, движение в метрополитене Петербурга по линии 1 полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Как сообщили в пресс службе, в 15:07 движение по Линии 1 осуществляется в полном объеме. Также добавили, что интервал восстанавливается.

Напомним, движение прекращено из-за падения пассажира на путь. От Проспекта Ветеранов до Девяткино движение осуществляется в полном объеме.

Ранее Путин поручил представить предложения по развитию петербургского метрополитена.

Фото: Piter.tv



