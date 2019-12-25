В метро от Нарвской до Проспекта Ветеранов движение поездов восстановлено

Поезда по линии 1 следуют с увеличенным интервалом.

В субботу, 2 октября, движение в метрополитене Петербурга по линии 1 от Нарвской до Проспекта Ветеранов восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Как сообщили в пресс службе, в 14:53 движение возобновлено на участке Нарвская - Проспект Ветеранов. Движения на участке Площадь Ленина - Нарвская также прекращено.

Отмечается, что поезда по Линии 1 следуют с увеличенным интервалом.

Напомним, движение прекращено из-за падения пассажира на путь. От Проспекта Ветеранов до Девяткино движение осуществляется в полном объеме.

Ранее у петербургского метрополитена появился аккаунт в TikTok.

Фото: Piter.tv

