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Движение метро от Площади Ленина до Нарвской приостановлено
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Движение метро от Площади Ленина до Нарвской приостановлено

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От Проспекта Ветеранов до Девяткино движение осуществляется в полном объеме.

В субботу, 2 октября, движение в метрополитене Петербурга по линии 1 от Площади Ленина до Нарвской приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Как сообщили в пресс-службе, движение прекращено из-за падения пассажира на путь. На участке Девяткино - Площадь Ленина осуществляется движение составов. 

Отмечается, что от Проспекта Ветеранов до Девяткино движение также проходит в полном объеме.

Ранее Путин поручил представить предложения по развитию петербургского метрополитена.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: красная ветка, метро, падения человека на путь, подземка
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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