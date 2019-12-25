Движение метро от Площади Ленина до Нарвской приостановлено

От Проспекта Ветеранов до Девяткино движение осуществляется в полном объеме.

В субботу, 2 октября, движение в метрополитене Петербурга по линии 1 от Площади Ленина до Нарвской приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Как сообщили в пресс-службе, движение прекращено из-за падения пассажира на путь. На участке Девяткино - Площадь Ленина осуществляется движение составов.

Отмечается, что от Проспекта Ветеранов до Девяткино движение также проходит в полном объеме.

Ранее Путин поручил представить предложения по развитию петербургского метрополитена.

Фото: Piter.tv

