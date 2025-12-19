В петербургском храме помолились за фигуриста Петра Гуменника перед Олимпиадой

Прихожане и духовенство храма, где служит отец спортсмена, поддержали его молитвой накануне олимпийского выступления.

В Санкт-Петербурге приход храма Покрова Пресвятой Богородицы совершил молитву за успешное выступление фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Именно в этом храме уже около 30 лет служит отец спортсмена, протоиерей Олег Гуменник. Об этом сообщает КП-Петербург.

Как сообщили представители церкви, молитвенная поддержка была оказана накануне старта соревнований. Батюшка, проводивший службу, отметил, что весь приход мысленно поддерживает фигуриста. Он также пояснил, что зажжённая свеча является символом такой молитвы.

Отец спортсмена, Олег Гуменник, ранее выражал благодарность настоятелю и прихожанам за их внимание к сыну. Он подчеркивал, что для семьи крайне важна поддержка зрителей, поскольку фигурное катание представляет собой не только спорт, но и искусство.

По информации от прихожан, в день выступления отец Олег планирует провести время в кругу семьи, поскольку все родные очень переживают за Петра. Одна из служительниц храма вспомнила, как знала фигуриста ещё маленьким ребёнком, и выразила уверенность, что многие будут следить за его прокатом.

Ранее Piter.TV сообщал, что для Петросян и Гуменника организуют дополнительный турнир перед Олимпиадой в Италии.

Фото: Telegram / Пётр Гуменник