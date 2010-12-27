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В петербургском хостеле нетрезвый постоялец упал с трехъярусной кровати
Сегодня, 12:37
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IRINA_CHALKINA

В петербургском хостеле нетрезвый постоялец упал с трехъярусной кровати

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Мужчину доставили в больницу с расколотым черепом.

В ночь на понедельник, 23 сентября, в Мариинскую больницу доставили мужчину, который упал с трехъярусной кровати в петербургском хостеле. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел в хостеле на набережной Фонтанки. Как оказалось, в мини-отеле установлены трехъярусные кровати для взрослых. Пострадавший рассказал врачам, что он получил травмы при падении с четырехметровой высоты, на которой расположен третий ярус.

Врачи диагностировали у мужчины  перелом костей черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и ушиб сердца. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге эвакуируют две школы.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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