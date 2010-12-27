В Петербурге эвакуируют две школы

Уроки прервались в 546-й и 291-й школах.

Учебный понедельник для школьников из учебных заведений №546 и №291 прервался внезапной эвакуацией, сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Причина паузы в уроках в 546-й школе неизвестна, а в 291-й, по словам пользователей, была угроза террористического акта, якобы в мусорных баках обнаружили бомбу. Многие учащиеся отправились домой с разрешением по звонку родителям. Остальных перевели на территорию ближайшего детского сада.

Настоящие причины эвакуаций пока не установлены.

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Фото: ВКонтакте