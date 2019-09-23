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Около "Колледжа Петербургской моды" из-под земли забил фонтан

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К счастью, никто не пострадал.

В понедельник, 23 сентября, в Купчино из-под земли забил фонтан. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. 

Авария произошла около "Колледжа Петербургской моды".

В Петергофе торжественно закрыли фонтаны, а в Купчино открыли

шутят пользователи 

Очевидцы отмечают, что гейзер достиг "небывалых высот". Вода затопила практически весь двор. Горожане жалуются, что из-за "нового озера" невозможно передвигаться по пешеходным зонам. 

О пострадавших никакой информации нет. 

Ранее мы сообщали о том, что сотрудника Роскомнадзора по СЗФО избили в Приморском районе.

Фото:дтп и чп петербург/вк

 

 

Теги: новости спб, происшествия, прорвало трубу спб
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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