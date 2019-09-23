Около "Колледжа Петербургской моды" из-под земли забил фонтан

В понедельник, 23 сентября, в Купчино из-под земли забил фонтан. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Авария произошла около "Колледжа Петербургской моды".
В Петергофе торжественно закрыли фонтаны, а в Купчино открыли
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Очевидцы отмечают, что гейзер достиг "небывалых высот". Вода затопила практически весь двор. Горожане жалуются, что из-за "нового озера" невозможно передвигаться по пешеходным зонам.
О пострадавших никакой информации нет.
Ранее мы сообщали о том, что сотрудника Роскомнадзора по СЗФО избили в Приморском районе.
Фото:дтп и чп петербург/вк
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