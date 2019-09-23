Около "Колледжа Петербургской моды" из-под земли забил фонтан

К счастью, никто не пострадал.

В понедельник, 23 сентября, в Купчино из-под земли забил фонтан. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла около "Колледжа Петербургской моды".

В Петергофе торжественно закрыли фонтаны, а в Купчино открыли шутят пользователи

Очевидцы отмечают, что гейзер достиг "небывалых высот". Вода затопила практически весь двор. Горожане жалуются, что из-за "нового озера" невозможно передвигаться по пешеходным зонам.

О пострадавших никакой информации нет.

Ранее мы сообщали о том, что сотрудника Роскомнадзора по СЗФО избили в Приморском районе.

Фото:дтп и чп петербург/вк