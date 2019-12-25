В Петербургском детском хосписе рассказали о работе в режиме онлайн

В Сети уже наладили проведение викторин и квестов для ребят.

В воскресенье, 26 апреля, стало известно, что многие занятия и проекты Санкт-Петербургского детского хосписа были переведены в режим онлайн. Об этом "Риа Новости" сообщила исполнительный директор хосписа Анна Кудря.

В Сети наладили проведение викторин и квестов. Для хосписа подготовили записи мастер-классов, концертов и шоу, созданных специально для детей. Также волонтеры продолжают записывать индивидуальные "поздравления-впечателения".

В рамках перехода также был разработан проект "Послушай, мы вместе", который собирает для ребят аудиосказки.

Ранеее мы писали, что в Петербурге у 48 детей выявили коронавирус.

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