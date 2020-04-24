В Петербурге у 48 детей выявили коронавирус

Сегодня детской больнице передали три аппарата для вентиляции легких.

В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что в Петербурге в детской больнице №5 находятся дети с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на главврача больницы Людмилу Исанкину.

По словам Исанкиной, дети легче переносят COVID-19, чем взрослые. Однако несовершеннолетние могут заразить родственников, которые находятся в зоне риска.

Поэтому соблюдение режима изоляции является важным. Наш призыв – это не дань моде. Это обусловлено необходимостью сказано в сообщении

В настоящий момент, в больнице находится 48 детей и 7 взрослых с коронавирусом. При этом ещё 91 горожанин находится на карантине, потому что имел контакт с инфицированными.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирус обнаружили еще у 253 человек.

Фото:pixabay