В петербургском баре задержали "охотницу" на мужчин

В воскресенье, 25 октября, стало известно, что в "Небаре" на Литейном проспекте задержали 20-летнюю "охотницу" за клиентами развлекательных заведений. Об этом сообщила "Фонтанка".
Арт-директор бара Глеб Докучаев рассказал, что проблема остается острой не один год. По его словам, в Петербурге много молодых девушек занимаются подобным, а "опоенным ими клиентам полиция всегда отказывает в возбуждении уголовного дела". Барное общество настолько устало, что готово выступить с открытым обращением к депутатам Госдумы.
Отметим, что промщица – промомодель, переманивающая посетителей баров в заведение, на которое работает. Зачастую жертвы таких "охотниц" часто остаются без денег.
Ранее мы писали, что в Петербурге полиция задержала мужчину с Украины за убийство супругов.
Фото: pixabay
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