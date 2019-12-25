В петербургском баре задержали "охотницу" на мужчин

Задержанной девушке всего 20 лет.

В воскресенье, 25 октября, стало известно, что в "Небаре" на Литейном проспекте задержали 20-летнюю "охотницу" за клиентами развлекательных заведений. Об этом сообщила "Фонтанка".

Арт-директор бара Глеб Докучаев рассказал, что проблема остается острой не один год. По его словам, в Петербурге много молодых девушек занимаются подобным, а "опоенным ими клиентам полиция всегда отказывает в возбуждении уголовного дела". Барное общество настолько устало, что готово выступить с открытым обращением к депутатам Госдумы.

Отметим, что промщица – промомодель, переманивающая посетителей баров в заведение, на которое работает. Зачастую жертвы таких "охотниц" часто остаются без денег.

Ранее мы писали, что в Петербурге полиция задержала мужчину с Украины за убийство супругов.

Фото: pixabay