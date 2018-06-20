К счастью, никто не пострадал.

В четверг, 11 апреля, в аквапарке "Родео-Драйв" обрушился потолок. Об этом сообщает 78.ru , ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в женской душевой заведения. Как оказалось, обрушился подвесной потолок типа "Армстронг" на площади 2 кв метра. По словам правоохранителей, никто не пострадал.

Администрация аквапарка, который находится на проспекте Культуры, пока никак данный инцидент не прокомментировала.

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Фото:pixabay