В ТРК "Родео Драйв" открылся пункт вакцинации от коронавируса

Процедуру вакцинации проводят медицинские работники 96-й поликлиники.

Новый пункт вакцинации от COVID-19 начал работать в ТРК "Родео Драйв" (проспект Культуры, 1). Здесь без предварительной записи можно пройти полный цикл вакцинации и ревакцинироваться. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Калининского района.

Процедуру вакцинации проводят медицинские работники 96-й поликлиники. В состав бригады входят врач и медсестра.

Пункт находится на 2 этаже в ТРК "Родео Драйв" и работает с 14:00 до 20:00 (понедельник-пятница), с 10:00 до 15:00 (суббота-воскресенье).

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Фото: Piter.tv