В "Родео Драйв" ночью эвакуировали посетителей из-за сработавшей пожарной сигнализации

На второй раз срабатывания пожарной тревоги люди просто "забили".

В Выборгском районе на проспекте Культуры эвакуировали торговый центр "Родео Драйв". Причина вывода посетителей и персонала на улицу стала сработавшая пожарная тревога. Очевидцы рассказали, что им пришлось покинуть залы кинотеатра в 1:10 ночи. В это время проводился сеанс кинофильма "Рэмпейдж".

Петербуржцы находились на третьем этаже здания. Почему сигнализация сработала - не знают даже сотрудники ТЦ. Проверка показала, что ни задымления, ни пожара не было. В скором времени всем разрешили вернуться.

Особое опасение вызывает тот факт, что после происшествия, когда люди досматривали фильм, пожарная система сработала во второй раз. Представителями заведения было принято решение не реагировать на повторную "провокацию". Посетители тоже не встали со своих мест.

Видео и фото: Piter.tv

